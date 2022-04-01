Ставрополь, 1 апреля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае планируется высадить 190 тыс. саженцев в рамках проведения всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Это на 25 тыс. деревьев больше, чем годом ранее. Жители Ставрополья активно участвуют в высадке Сада памяти в год 80-летия начала Битвы за Кавказ, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

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«На Ставрополье только в минувшем году активисты-общественники вместе с сотрудниками лесничеств и лесхозов высадили более 167 тысяч деревьев. Благодаря усилиям волонтеров и школьников, взрослых и детей, еще порядка 190 тысяч саженцев появятся в наших зеленых зонах в эти весенние дни» , — написал Владимиров.

Напомним, международная акция «Сад памяти» проходит по всей России с 2020 года. Её целью является сохранение памяти о всех погибших в годы великой Отечественной войны. Планируется посадить 27 млн деревьев в память о каждом из них.

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