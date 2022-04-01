Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В больницах Ленинградской области от COVID-19 и внебольничной пневмонии проходят лечение менее 350 пациентов, сообщили 1 апреля ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

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В настоящий момент в региональных стационарах развернуто 580 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Из них 234 коек (40,34%) — свободны.

«За сутки поступил 31 человек, на ИВЛ на койках COVID-19 находится 10 пациентов», — добавили в комитете.

За минувший день в Ленобласти положительные тесты на коронавирус получили 173 местных жителя (+1 к предыдущему дню). Выписано по выздоровлению 86 человек. Также зарегистрировано два летальных исхода от осложнений, вызванных ковидом.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусом был инфицирован 181 721 человек. Из них вылечился — 174 431, умерло — 3439 человек.

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