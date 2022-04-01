Москва, , 17:14 — REGNUM Результаты опроса ВЦИОМ — это нормальная реакция граждан нашей страны на происходящие события, и на действия президента, считает Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Вячеслав Бочаров.

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Напомним, согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным 1в пятницу, 1 апреля, президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан. Уровень доверия за неделю вырос на 0,4 процентных пункта. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Результаты опроса ВЦИОМ совершенно меня не удивляют. Если мы посмотрим на историю нашего государства, на нашу историю еще даже до государственности, когда были еще отдельные княжества, когда необходимо было противостоять противнику, мы объединялись. Потом, возможно, и были какие-то нюансы, но мы всегда объединялись, когда стоял вопрос жизни и независимости нашего государства», — рассказал общественный деятель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Президент Владимир Путин — это тот человек, который на протяжении уже многих лет является объединяющим звеном, вершиной той пирамиды государственности, которая приветствуется нашим населением. И результаты всех предшествующих выборов показали, что они были в пользу нынешнего президента, и я уверен, то степень доверия, которую сейчас демонстрирует наш народ — не просто знак уважения народа к нему, но и для него — высокая степень ответственности за те решения, которые он принимает», — подчеркнул первый заместитель секретаря ОП РФ.

«Мы ведь не должны обмануться в своем президенте, как и он не должен обмануться в нас. Это обоюдное доверие и обоюдная ответственность. И это нормально», — завершил свой комментарий Вячеслав Бочаров.

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