Москва, , 17:52 — REGNUM Российская актриса Алла Михеева раскрыла возможную причину недавнего отъезда Ивана Урганта в Израиль. Об этом 31 марта пишет издание StarHit.

Иван Ургант Цитата из к/ф «Елки новые». реж Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский. 2017. Россия

«Иван Андреевич, наверное, поехал, мы же точно не знаем, скорее всего, лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы», — заявила Михеева. Также Михеева отметила, что ни о какой эмиграции телеведущего не может идти и речи.

Ранее Андрей Ургант, являющийся отцом Ивана Урганта, сообщил, что его сын находится в Москве. Также артист призвал общественность прекратить создавать слухи вокруг своей семьи.

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