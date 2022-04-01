Москва, 1 апреля 2022, 17:52 — REGNUM Российская актриса Алла Михеева раскрыла возможную причину недавнего отъезда Ивана Урганта в Израиль. Об этом 31 марта пишет издание StarHit.
«Иван Андреевич, наверное, поехал, мы же точно не знаем, скорее всего, лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы», — заявила Михеева. Также Михеева отметила, что ни о какой эмиграции телеведущего не может идти и речи.
Ранее Андрей Ургант, являющийся отцом Ивана Урганта, сообщил, что его сын находится в Москве. Также артист призвал общественность прекратить создавать слухи вокруг своей семьи.
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