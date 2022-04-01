Наталья Стрельцова,
1 апреля 2022, 22:24 — REGNUM Выставка театральной графики Ирины Штенберг, приуроченная к 180-летию классической редакции пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», открылась в Москве в галерейном центре «Артефакт» на Пречистенке
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кроме того, на выставке представлена коллекция фарфоровых статуэток «Ревизор», выпущенная на Ленинградском фарфоровом заводе к 110-летию постановки. Организаторы также дополнили выставку книжными иллюстрациями и представили афиши к одноименным спектаклям и фильмам разных лет.
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эскиз 1951 года. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Марья Андреевна.1938. Эскиз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Театральную графику Ирины Штенберг отличает целостность образов и тщательная проработка характеров, отражающая психологию каждого персонажа пьесы. Эти эскизы больше напоминают книжные иллюстрации, чем привычные рисунки костюмов к спектаклю.
Купцы. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бобчинский и Добчинский. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Земляника. Эскиз 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Мы смотрим на ее эскизы и очень ярко представляем себе каждого героя комедии Гоголя, будто перед нами портрет реального человека. В этом заключается магия Ирины Штенберг как театрального художника и мастерство ее как живописца», — отмечает Елена Зенина.
Гости.1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Холопов. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ляпкин-Тяпкин. 1951 Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Почтмейстер. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хлестаков. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бобчинский и Добчинский. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Х. И. Гибнер (уездный лекарь) 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года. Свою известную комедию «Ревизор» он написал в 1835 году. Впервые работа была опубликована в 1836 году. Вторая редакция произведения относится к 1842 году, тогда же и были внесены автором окончательные правки.
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разные издания, обложка «Ревизора» разных лет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Ревизор». Афиша. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Ревизор». Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Открытие выставки театральной графики «Ревизор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка проходит в Москве до 22 апреля 2022 года в Галерее «Артефакт» по адресу: улица Пречистенка, дом 30/2.