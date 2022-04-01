1 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 22:24 — REGNUM Выставка театральной графики Ирины Штенберг, приуроченная к 180-летию классической редакции пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», открылась в Москве в галерейном центре «Артефакт» на Пречистенке

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кроме того, на выставке представлена коллекция фарфоровых статуэток «Ревизор», выпущенная на Ленинградском фарфоровом заводе к 110-летию постановки. Организаторы также дополнили выставку книжными иллюстрациями и представили афиши к одноименным спектаклям и фильмам разных лет.

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эскиз 1951 года. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Марья Андреевна.1938. Эскиз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Театральную графику Ирины Штенберг отличает целостность образов и тщательная проработка характеров, отражающая психологию каждого персонажа пьесы. Эти эскизы больше напоминают книжные иллюстрации, чем привычные рисунки костюмов к спектаклю.

Купцы. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бобчинский и Добчинский. 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Земляника. Эскиз 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы смотрим на ее эскизы и очень ярко представляем себе каждого героя комедии Гоголя, будто перед нами портрет реального человека. В этом заключается магия Ирины Штенберг как театрального художника и мастерство ее как живописца», — отмечает Елена Зенина.

Гости.1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Холопов. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ляпкин-Тяпкин. 1951 Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Почтмейстер. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Хлестаков. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бобчинский и Добчинский. 1951. Эскиз. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Х. И. Гибнер (уездный лекарь) 1938. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года. Свою известную комедию «Ревизор» он написал в 1835 году. Впервые работа была опубликована в 1836 году. Вторая редакция произведения относится к 1842 году, тогда же и были внесены автором окончательные правки.

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Разные издания, обложка «Ревизора» разных лет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ревизор». Афиша. Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Ревизор». Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Театральная графика Ирины Штенберг» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открытие выставки театральной графики «Ревизор» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Москве до 22 апреля 2022 года в Галерее «Артефакт» по адресу: улица Пречистенка, дом 30/2.