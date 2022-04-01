Симферополь, 1 апреля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В пунктах размещения на территории Республики Крым остаются 667 человек — переселенцев из Донбасса и с Украины, в том числе 240 детей. Данные на 31 марта привели в пресс-службе правительства региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

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Как уточнила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, на данный момент анкеты для содействия в трудоустройстве заполнили уже 70 человек. Из них 34 человека заявили о рассмотрении возможности трудоустройства, 24 — обратились в органы службы занятости за получением информации о рынке труда и актуальной потребности работодателей региона, 10 — подали заявления о содействии в подборе подходящей работы. Пять человек попросили трудоустроить их в медорганизации.

На данный момент временных переселенцев с территории Донбасса и Украины готовы принять 131 крымское предприятие, на 1698 рабочих мест, в том числе 267 — с предоставлением жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявляли о готовности предоставить беженцам работу, в том числе, в МФЦ.