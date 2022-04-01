Прага, , 17:07 — REGNUM Около восьми утра 1 апреля активисты общественной организации Extinction Rebellion Czech Republic перекрыли движение в двух местах в Праге, требуя от руководства Чехии отказа от закупок газа в России. Об этом сообщает издание 420on.cz.

Такими действиями активисты организации хотят вынудить правительство страны принять постановление, ограничивающее температуру в коммерческих помещениях, офисах и школах до установленного законом минимума.

«Наша просьба очень реалистична и легко выполнима. Мы не просим запретить импорт российского газа. Мы просто хотим, чтобы правительство ввело ограничения на его потребление. Такое регулирование было бы чрезвычайно эффективным: минимум усилий, максимум производительности. Люди гибнут, и совершенно аморально финансировать вторжение России в Украину, чтобы мы могли работать в жарких офисах. Отопительный сезон обычно заканчивается не позднее мая. Я не вижу причин, по которым мы не можем ограничить отопление на такое короткое время», — написала в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь Extinction Rebellion Czech Republic Вероника Холцнерова.

Акция продлилась около пятнадцати минут, и была пресечена прибывшей полицией. «Люди обвиняются в нарушении общественного порядка и им грозит штраф в размере до десяти тысяч крон», — заявил представитель полиции Ян Данек.

В пятницу акции прошли на площади Яна Палаха перед зданием Академии искусств, архитектуры и дизайна, а также на пешеходном переходе на пересечении улиц Томашской и Летенской возле Малостранской площади. Ранее, в понедельник активисты перекрывали движение на Витезной площади, во вторник на Нусельском мосту и в среду на улице Житна.