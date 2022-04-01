1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 22:25 — REGNUM Масштабная сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспоКрым» открылась 1 апреля в Симферополе. На крупнейшем деловом мероприятия отрасли в Крыму побывал корреспондент ИА REGNUM.

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как отмечают организаторы, «АгроЭкспоКрым» — значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое является платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма.

На выставке представлены образцы новейшего оборудования для сельскохозяйственной отрасли, в том числе — системы полива и метеостанции, семена, посадочный материал, средства защиты растений и удобрения, корма, разработки в сфере ветеринарии и зоотехники и другая продукция, необходимая для развитая аграрной отрасли.

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка сельхозтехники Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка интересна не только специалистам по сельскому хозяйству, но и обычным посетителям — на ней представлена также уже готовая сельхозпродукция: фрукты, консервированная продукция, сласти и даже вина.

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка крымской продукции Александр Полегенько © ИА REGNUM

В рамках выставки проводятся также семинары, круглые столы. На открытых стендах демонстрируются возможности сельхозтехники. Для участников выставка стала площадкой для общения и налаживания новых деловых контактов.

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «АгроЭкспоКрым» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметим, что специализированная аграрная выставка в Крыму проходит уже в десятый раз. Её цель — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2022–2023 годы.