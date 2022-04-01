Александр Полегенько,
1 апреля 2022, 22:25 — REGNUM Масштабная сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспоКрым» открылась 1 апреля в Симферополе. На крупнейшем деловом мероприятия отрасли в Крыму побывал корреспондент ИА REGNUM.
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Как отмечают организаторы, «АгроЭкспоКрым» — значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое является платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма.
На выставке представлены образцы новейшего оборудования для сельскохозяйственной отрасли, в том числе — системы полива и метеостанции, семена, посадочный материал, средства защиты растений и удобрения, корма, разработки в сфере ветеринарии и зоотехники и другая продукция, необходимая для развитая аграрной отрасли.
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка сельхозтехники
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка интересна не только специалистам по сельскому хозяйству, но и обычным посетителям — на ней представлена также уже готовая сельхозпродукция: фрукты, консервированная продукция, сласти и даже вина.
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка крымской продукции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В рамках выставки проводятся также семинары, круглые столы. На открытых стендах демонстрируются возможности сельхозтехники. Для участников выставка стала площадкой для общения и налаживания новых деловых контактов.
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выставка «АгроЭкспоКрым»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отметим, что специализированная аграрная выставка в Крыму проходит уже в десятый раз. Её цель — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2022–2023 годы.