Москва, , 17:02 — REGNUM Россия не обращалась ни к одной из стран за оказанием военной помощи. Об этом 1 апреля заявил депутат Госдумы Олег Савченко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, ресурсы армии России огромны. Поэтому ей нет смысла обращаться за предоставлением военной помощи к какой бы то ни было другой стране. Информацию же о том, что Москва просила другие государства поставить ей оружие, парламентарий назвал «фейком».

"Я заканчивал технический вуз, который связан с вооружением России. Я ориентируюсь в ВПК. Нет такой ситуации близко, что мы будем запрашивать помощь военно-техническую у соседних государств. Наш военный потенциал, да, не без ошибок, но все это не влияет никак на обороноспособность и боеготовность нашей армии», — сказал Савченко.

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