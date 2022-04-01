Белгород, 1 апреля 2022, 17:04 — REGNUM С жителями домов, которых эвакуировали из-за крупного пожара на нефтебазе в Белгороде, встретился 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона пообщался с белгородцами и рассказал, когда им можно будет вернуться домой.
Как сообщало ИА REGNUM, в спорткомплексе сейчас разместили 43 человека, остальные из зарегистрированных 892 жителей либо находятся у родственников, либо ещё на работе.
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