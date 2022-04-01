Москва, , 16:59 — REGNUM В 2022 году на российском рынке ипотеки могут негативно сказаться снижение покупательной способности жителей РФ и возможное подорожание новостроек, на которое рассчитывает ряд застройщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

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«Льготные ипотечные программы стимулируют сохранение спроса на новостройки в 2022 году. При этом на рынке ипотеки могут негативно сказаться снижение покупательной способности жителей РФ и возможное подорожание новостроек, на которое рассчитывает ряд застройщиков, — сказала она. — Эти три фактора — доходы, ипотечная ставка и стоимость квадратного метра — повышают или понижают доступность жилья. Поэтому важно, чтобы при введении льготных ипотечных программ не забывали и про остальные факторы».

По ее словам, обновленная линейка льготных программ ипотечного кредитования поддержит спрос на первичном рынке и не допустит серьезных изменений цен на новостройки.

«В 2022 году аппетиты застройщиков будут ограничиваться пониманием платежеспособности потенциальных покупателей жилья, а также практикой и регулированием ценообразования на стройматериалы и труд строителей. Вторичный рынок будет более зависим от успехов первичного и также станет ограничивать рост цен», — пояснила Грызенкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в России ставки по льготной ипотеке могут опуститься с 12% до 10%.

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