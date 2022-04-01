Курган, , 16:55 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 32 человека, выписались по выздоровлении 744. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Эпидемия коронавируса tasnimnews.com

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Всего за сутки выявлено 119 заражённых коронавирусом курганец, на 23 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 1 апреля выявлено 101 460 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 99 041 человек, скончался 1360 пациентов (на шесть человека больше, чем днём ранее).

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