Вашингтон, 1 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Американская компания Blue Origin успешно провела первый в 2022 году суборбитальный полёт корабля New Shepard с космическими туристами на борту, сообщают 1 апреля местные СМИ.

Nasa.gov Космос

Пуск был осуществлён накануне с космодрома Blue Origin в Западном Техасе. Это стало уже четвертым коммерческим космическим полётом в истории компании Джеффа Безоса.

В состав экипажа вошли один из разработчиков корабля Гари Лэй, бизнесмены Марти Аллен и Джим Китчен, глава компании Tricor International Марк Хейгл и его супруга Шэрон Хейгл, а также глава компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд.

После полета Шэрон Хейгл рассказала, что вид на землю из иллюминатора, это «самая красивая вещь, которую она когда-либо видела».

«Фотографии не могут передать эту красоту. Действительно потрясающее путешествие, незабываемые ощущения на всю жизнь», — описал полет Джордж Нилд.

Напомним, предыдущий суборбитальный полёт Blue Origin состоялся в декабре 2021 года. Примечательно, что стоимость билетов не раскрывается.