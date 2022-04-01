Москва, 1 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Франция может в течение двух лет отказаться от закупок природного газа из РФ, а вот Германии пока некуда деваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал высказывание министра экономики Франции Брюно Ле Мэра о том, что Франция и Германия готовятся к возможной остановке поставок газа из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Франция, располагающая самой мощной в ЕС атомной энергетикой, может в течение примерно двух лет отказаться от закупок природного газа из РФ (основной поставщик для Парижа по трубе – Норвегия, а добавить СПГ может «братский» Алжир). А вот Германии пока некуда деваться из партнерских объятий России. Она покупает около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно, и заместить этот объем быстро просто невозможно, – сказал Станкевич. – Теоретически можно снизить импорт из России на треть через два года и наполовину примерно через пять лет. Но придется частично вернуться к экологически «грязному» углю, построить терминалы по приему и регазификации СПГ и серьезно увеличить затраты на энергоносители. В любом случае, энергетический развод Германии с Россией растянется не менее чем лет на пять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Германия и Франция готовятся к возможной остановке импорта российского газа.