Рязань, 1 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Пожар в здании на улице Каширина в Рязани локализован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в оперативной рабочей группе правительства региона.

Пламя

На месте происшествия работают 35 единиц техники и 113 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный номер сложности, пламя локализовано на площади 1000 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, кровля четвёртого этажа бывшего училища связи загорелась днём 1 апреля.