Москва, 1 апреля 2022, 16:52 — REGNUM Все депутаты Госдумы сдали налоговые декларации, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«На данный момент все депутаты Государственной думы сдали налоговые декларации», — сообщили в пресс-службе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин советовал парламентариям сдавать декларации в срок.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 апреля, истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2021 год. В течение 14 рабочих дней эти данные подлежат опубликованию на официальном сайте Государственной думы.
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