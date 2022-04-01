Москва, , 16:52 — REGNUM Все депутаты Госдумы сдали налоговые декларации, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На данный момент все депутаты Государственной думы сдали налоговые декларации», — сообщили в пресс-службе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин советовал парламентариям сдавать декларации в срок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 апреля, истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2021 год. В течение 14 рабочих дней эти данные подлежат опубликованию на официальном сайте Государственной думы.

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