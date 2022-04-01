Москва, 1 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Все депутаты Госдумы сдали декларации о доходах, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«На данный момент все депутаты Государственной думы сдали декларации о доходах», — сообщили в пресс-службе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин советовал парламентариям сдавать декларации в срок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 апреля, истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2021 год. В течение 14 рабочих дней эти данные подлежат опубликованию на официальном сайте Государственной думы.