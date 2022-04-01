Москва, , 16:51 — REGNUM Российскому бизнесу нужно больше времени для переориентации в изменившихся экономических условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова. Так она прокомментировала информацию о том, что в марте 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ резко снизился до 44,1 пункта.

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«Такое снижение индекса PMI в марте 2022 года — это совершенное естественное последствие кризиса, — сказала Нижегородова. — Такова реакция бизнеса на новую реальность работы. Работы в условиях проблем с экспортными и импортными поставками, с неприятными сюрпризами по логистике, с нехваткой доступного финансирования, ну и, конечно, с падением спроса и платежеспособности».

По ее словам, в настоящее время всё ещё сохраняется эффект «первого шока» от кризиса, когда бизнес только определяет для себя, где именно и насколько глубоко разорваны привычные процессы и как это можно исправить.

«Но время полной переориентации и налаживания всех процессов еще не наступило — отсюда и падение «индекса оптимизма» PMI, — объяснила уполномоченный. — Сегодня, в период ежедневных изменений, давать прогнозы крайне сложно. Но думаю, что с налаживанием обновленных производственных и иных бизнес-процессов значение индекса может улучшиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что обрабатывающей промышленности РФ потребуется несколько месяцев для того, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям.

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