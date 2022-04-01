Москва, , 16:49 — REGNUM Российской обрабатывающей промышленности нужно несколько месяцев для того, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Так он прокомментировал информацию о том, что индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился с 48,6 пункта до 44,1 пункта.

Промышленность

«Обрабатывающая промышленность у нас была серьезно завязана на импорт. Падение сейчас существенное, но не критичное, — сказал Солодкий. — Возможно, в ближайшие месяц-два падение продолжится, но уверен, что до обрушения не дойдет. Сегодня активно ищут альтернативные варианты поставок, замены комплектующих. Колоссальная работа идет как на региональном, так и на федеральном уровнях. Плюс сами предприятия принимают серьезные меры для смены поставщиков и рынков сбыта. Нужно пару месяцев для адаптации промышленности. Конечно, это не простая задача в такие короткие сроки, но она решаемая».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным IHS Markit, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте 2022 года опустился до 44,1 пункта.