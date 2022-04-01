Ростов-на-Дону, 1 апреля 2022, 16:48 — REGNUM В Кировском районе Ростова-на-Дону прокуратура добилась ликвидации стихийной свалки. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки выяснилось, что во дворе жилого дома на проспекте Ворошиловском образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных и строительных отходов. Однако управляющая компания не предприняла никаких мер к устранению нарушения.
Прокуратура внесла в управляющую организацию представление, после чего мусор был убран.
Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.