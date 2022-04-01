Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Кировском районе Ростова-на-Дону прокуратура добилась ликвидации стихийной свалки. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

В ходе проверки выяснилось, что во дворе жилого дома на проспекте Ворошиловском образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных и строительных отходов. Однако управляющая компания не предприняла никаких мер к устранению нарушения.

Прокуратура внесла в управляющую организацию представление, после чего мусор был убран.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.