Петрозаводск, , 17:06 — REGNUM При исполнении воинского долга в Донбассе погиб уроженец города Медгора Республики Карелия, гвардии младший сержант Андрей Гришин, сообщил 1 апреля глава региона Артур Парфенчиков.

Гвардии младший сержант Андрей Гришин Vk.com/aparfenchikov

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Погибшему на Донбассе военнослужащему было 36 лет.

«Служил по контракту в Ленобласти, был командиром отделения мотострелкового батальона», — рассказал глава Карелии.

Напомним, ранее в Карелии простились с пятью российскими военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции России на Украине. При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов, 24-летний Егор Терзи, гвардии ефрейтор, гранатометчик Василий Дзекунов.

Читайте ранее в этом сюжете: Защищая Донбасс, погиб гранатометчик из Карелии