1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Запад и Украина проигрывают информационную войну в России, несмотря на то, что она была ими заранее подготовлена. Люди быстро разобрались, где правда, а где вымысел, и правда оказалась на стороне России.

Мария Выбойщик, , 22:22 — REGNUM Сегодня мы видим невероятную сплочённость страны вокруг президента России Владимира Путина. В ответ на все попытки Запада информационного, экономического, психологического и гуманитарного давления российский народ объединился. Произошла консолидация общества. Такого сплочения страны давно не было.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все ведущие социологические структуры России фиксируют высочайший рейтинг (электоральный и доверия) президента и его поддержку гражданами. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% опрошенных граждан России, одобряют его работу на посту президента РФ: 79%.

Рейтинг одобрения деятельности Путина на посту главы государства превышает рейтинг его поддержки на выборах три года назад — в марте 2018 года.

Этому способствовали решения, принятые президентом за последние полтора месяца, начиная от признания ЛНР и ДНР, проведения специальной военной операции на Украине и заканчивая точечными социальными и экономическими поручениями правительству.

А также заявления и предложения президента по противостоянию санкционному давлению Запада, давно переросшему в полномасштабную экономическую войну с Россией. Первые меры по поддержке экономики, переход на рубли за газ восприняты на ура. Абсолютное большинство граждан верят в способности отечественных компаний заменить западные.

Мы — народ победитель! Мы гордимся тем, что восстанавливаем справедливость в Донбассе, боремся с нацизмом, тем, что отстаиваем свои ценности, и нет ни экономической, ни военной мощи, способной нас остановить. Это уже стало очевидно для всех граждан нашей страны.

Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённый признанию независимости ДНР и ЛНР Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Граждане России объединяются вокруг Путина не впервые: так было в самом начале в 2000-м, когда в страну вторглись полчища террористов, так было во времена Крымской весны — восемь лет назад, и после — когда на Россию обрушился шквал санкций, так происходит и сейчас. И раз за разом граждане поддерживают решения президента в самые сложные для России времена.

Люди стали ещё больше идентифицировать себя с Россией, забывая о разногласиях и различиях («я лакец, я дагестанец, я татарин, я русский, еврей, я мордвин, я осетин»).

Данные ВЦИОМ показывают, что российское общество солидаризировано: 76% населения считают правильным решение о проведении военной операции, доверяют Российской армии 89% наших граждан (опрос 30−31 марта).

Запад в очередной раз в нас ошибся. Уже многие западные эксперты признают невиданный для них факт консолидации России. Никакие их попытки расколоть общество, расчет на предательство элит, на протест не оправдались. Все информационно-санкционные усилия тщетны.

МЫ едины! Дарья Антонова © ИА REGNUM

Только сейчас до них доходит, что такое российский народ, который в экстремальные моменты только становится сильнее и вместе с президентом идёт к победе. Они не верили историческим примерам (в самые трудные времена русские всегда сплачивались вокруг сильного и независимого лидера, будь то Александр Невский, призвавший под знамёна борьбы с Ливонским орденом, или объединение всех слоёв и сословий вокруг Александра I в борьбе с Наполеоном) — сейчас ощущают это на своей шкуре.

Запад и Украина проигрывают информационную войну в России, несмотря на то, что она была ими заранее подготовлена. Фейковые атаки и массовое запугивание, на которые Запад сделал ставку в информационной войне, привели к быстрой выработке иммунитета против лжи. Люди быстро разобрались, где правда, а где вымысел, и правда оказалась на стороне России. Российский народ тонко чувствует правду, но главное — готов за неё бороться.

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