Ставрополь, , 16:46 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор бывшему министру строительства и ЖКХ Алексею Когарлыцкому. Его признали виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и организации превышения должностными полномочиями и назначили реальный срок лишения свободы, сообщили 1 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как было доказано в суде, Когарлыцкий в период с 2017 года по 2019 год совершил семь преступлений, в том числе получил взяток на общую сумму свыше 63 млн рублей. Их давали чиновнику представители бизнес-структур, которые были заинтересованы в получении госконтрактов на строительство трех медучреждений в городе Ставрополе.

При этом совершались эти преступления в сговоре с замещавшим должность заместителя председателя правительства Ставропольского края Александром Золотаревым. В его отношении дело также направлено в суд. Когарлыцкий также обвинен в превышении полномочий при подписании справок о выполненных работах на строительстве легкоатлетического манежа и краевой детской больницы. Общая сумма ущерба от его действий совместно с его заместителем Иваном Якимовым, дело которого также рассматривается судом, превысила 50 млн рублей.

Вердикт судей в отношении Когарлыцкого таков — три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 50 млн рублей, Ему также запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на три года.

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