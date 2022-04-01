Москва, 1 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) запустил всероссийскую обучающую программу по первой помощи для школьников и студентов. В течение 2022 года в 70 регионах России 140 тысяч школьников и 190 тысяч студентов примут участие в мастер-классах РКК в рамках программы «Обучение навыкам оказания первой помощи школьников и студентов». Официальный старт всероссийской программы был объявлен в Москве в пятницу, 1 апреля.

РКК Российский Красный Крест

Всего в пятницу по стране прошли 34 мастер-класса в 30 регионах России. Сразу после старта всероссийской программы прошел и первый мастер-класс для 40 студентов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Его участники познакомились с основными принципами оказания первой помощи, узнали алгоритмы действий и правила поведения в различных ситуациях.

«Мастер-классы на базе школ, вузов и лагерей помогут детям и подросткам лучше осознавать риски для жизни и здоровья и обеспечат их знаниями, которые позволят обезопасить себя и окружающих. В обучающей программе мы акцентировали внимание на развитии навыков, благодаря которым дети смогут оказать немедленную помощь пострадавшим до приезда медицинских сотрудников», — сказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук.

Инструкторы и их помощники провели для участников наглядную демонстрацию того, что необходимо делать в тех или иных случаях, ответили на вопросы участников. Также студенты смогли закрепить полученные знания на манекенах и других слушателях.

«Мы, врачи, понимаем особую важность навыков оказания первой помощи. Знание алгоритмов оказания первой помощи, умение остановить кровотечение, сделать непрямой массаж сердца или искусственное дыхание в экстренной ситуации может спасти чью-то жизнь. Также очень важно, что мастер-классы Российского Красного Креста будут проходить в виде практических занятий, с отработкой на манекенах, а не просто теоретически. Уверен, кому-то из ребят это поможет снять страх подойти к пострадавшему человеку», — отметил заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, советник при ректорате ПМГМУ им. И.М.Сеченова Иван Чиж.

К всероссийской программе уже присоединились Астраханская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Красноярская, Ленинградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Новгородская, Орловская, Псковская, Тамбовская, Томская, Тверская, Ульяновская, Тульская области, а также Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Адыгея, Карелия, Коми, Крым, Чечня, Татарстан, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарская Республика.

В Ленинградской области прошли сразу 5 мероприятий на базе вузов и школ. Участниками мастер-классов стали учащиеся гимназии № 2 г. Тосно, школы № 8 г. Волхов, школы № 6 г. Всеволожск, школы № 1 г. Сосновый Бор и студенты Гатчинского института экономики, финансов, права и технологий. Программа обучающих мастер-классов включила в себя подробный разбор оказания первой помощи пострадавшим при различных непредвиденных ситуациях.

В Красноярском крае мастер-классы прошли для учащиеся школы № 149, в Республике Северная Осетия-Алания — для школы № 38 им. В.М.Дегоева, в Астрахани — для студентов Астраханского технологического техникума.

В этом году всероссийская программа реализуется с 1 апреля по 31 декабря 2022 года. Сейчас к старту готовы 30 региональных отделений Российского Красного Креста. Мастер-классы будут проходить в школах, в том числе и в отдаленных районах, в лагерях и вузах. Всего до конца года пройдет около 14 тысяч мастер-классов, а их участниками станут 140 тысяч школьников и 190 тысяч студентов.

Мастер-классы будут проводиться в соответствии с Международными стандартами по первой помощи, реанимации и образованию Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 2020 (International First Aid and Resuscitation Guidelines, IFRC, Geneve, 2020).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.