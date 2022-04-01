Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Американская модель Белла Хадид присоединилась к актёрскому составу третьего сезона сериала «Рами». Об этом 1 апреля пишет Variety.

Скриншот с YouTube Белла Хадид

По данным СМИ, Хадид сыграет как приглашённая звезда, однако имя её персонажа пока держится в тайне. В третьем сезоне шоу также снимаются Лэйт Накли, Хиам Аббасс, Амр Вакед, Мэй Каламави, Дэйв Мерхейе, Мохаммед Амер и Стив Уэй.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Рами» рассказывает об американце египетского происхождения Рами Хассане, который рад бы жить нормальной жизнью, но его разрывают противоречия двух культур. Премьера шоу состоялась в апреле 2019 года.