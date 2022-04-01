Вашингтон, , 16:41 — REGNUM ВМС США назовут корабль в честь скончавшейся судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая отстаивала права женщин, сообщает 1 апреля Reuters.

Дональд Трамп на церемонии прощания с Рут Бейдер Гинзбург

«Эта женщина останется в истории. Она со рвением отстаивала права женщин и гендерное равенство, — заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо. — Она помогла прийти к тому, что сегодня в наших рядах служат женщины разного происхождения, опыта и талантов. Они стоят бок о бок со своими коллегами — моряками и морскими пехотинцами».

Бывшая старейшим членом Верховного суда Гинзбург также являлась второй в истории страны женщиной, достигнувшей столь высокого поста. Она занимала должность более 27 лет.

Гинзбург скончал от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне на 88-м году жизни.