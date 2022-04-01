Пермь, 1 апреля 2022, 16:40 — REGNUM В Перми отменили первомайскую демонстрацию. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на Пермский крайсовпроф.
Вместо демонстрации на стадион «Локомотив» пройдет маёвка. Такое решение принял президиум краевого союза профсоюзных организаций. Программа пока не утверждена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в столице Прикамья праздничный день 1 Мая прошел без классической демонстрации. Причиной стала неблагополучная эпидситуация, связанная с высокой заболеваемость коронавирусной инфекцией.
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