Пермь, , 16:40 — REGNUM В Перми отменили первомайскую демонстрацию. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на Пермский крайсовпроф.

Советская открытка. 1 мая

Вместо демонстрации на стадион «Локомотив» пройдет маёвка. Такое решение принял президиум краевого союза профсоюзных организаций. Программа пока не утверждена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в столице Прикамья праздничный день 1 Мая прошел без классической демонстрации. Причиной стала неблагополучная эпидситуация, связанная с высокой заболеваемость коронавирусной инфекцией.

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