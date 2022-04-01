Ростовская прокуратура взялась за участки, выданные многодетным семьям
Шахты, Ростовская область, 1 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Шахтах (Ростовская область) прокуратура потребовала от чиновников обеспечить коммуникациями земельные участки, выданные многодетным семьям. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
Ysia.ru
Прокуратура
В ходе проверки выяснилось, что власти предоставили многодетным семьям 30 участков для индивидуального жилищного строительства. Однако участки не обеспечены необходимой инфраструктурой.
Прокуратура внесла главе городской администрации представление. В суд было направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения. Суд поддержал позицию прокуратуры.