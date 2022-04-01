Бишкек, , 16:37 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения передала Киргизии учебные манекены, бесконтактные термометры, пульсоксиметры, кислородные концентраторы и компьютерную технику стоимостью около $40 тысяч (3 млн 330 тысяч рублей).

Измерение сатурации пульсоксиметром Дарья Драй © ИА REGNUM

Эти медицинские принадлежности получит Киргизский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации. Их распределят между всеми семью региональными филиалами кафедры «Сестринское дело в семейной медицине».

В Министерстве здравоохранения отмечают, что предоставленная киргизстанским медикам техническая помощь позволит обеспечить лучший доступ медицинским специалистам из регионов к непрерывному обучению и улучшению практических навыков ведения пациентов.