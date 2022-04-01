ВОЗ подарила Киргизии медицинские принадлежности на $40 тысяч
Бишкек, 1 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения передала Киргизии учебные манекены, бесконтактные термометры, пульсоксиметры, кислородные концентраторы и компьютерную технику стоимостью около $40 тысяч (3 млн 330 тысяч рублей).
Дарья Драй ИА REGNUM
Измерение сатурации пульсоксиметром
Эти медицинские принадлежности получит Киргизский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации. Их распределят между всеми семью региональными филиалами кафедры «Сестринское дело в семейной медицине».
В Министерстве здравоохранения отмечают, что предоставленная киргизстанским медикам техническая помощь позволит обеспечить лучший доступ медицинским специалистам из регионов к непрерывному обучению и улучшению практических навыков ведения пациентов.