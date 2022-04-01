Барнаул, , 16:37 — REGNUM Известие о том, что Правительство РФ перенесло срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) на осень 2022 года, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. По его словам, это безусловно это позитивная новость, но есть несколько нюансов:

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«Во-первых речь пока идёт только о переносе срока уплаты налога, взимаемого при УСН, за 2021 год и первый квартал 2022 года и только на 6 месяцев, после чего налоги все же придётся уплатить (причём в случае с налогом за 2021 год сделать это можно в рассрочку за 6 месяцев).

Во-вторых, перенос срока уплаты налог возможен только в отношении предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности, подпадающие под ОКВЭДы, определённые правительством (их не так много — в основном это производство продуктов, лекарств и товаров народного потребления, а также отдельные виды услуг населению).

Поэтому я бы назвал эту меру «полумерой». На мой взгляд, необходимо расширить перечень ОКВЭД, подпадающих под действие отсрочки, а ещё лучше на ближайшие полгода вообще отменить налог, взимаемый при УСН. Кроме того бизнесу нужно субсидирование государством процентной ставки по кредитам, которые в условиях удорожания всего и вся и падения покупательской способности населения сейчас стали попросту неподъёмными (особенно как раз для малого и среднего бизнеса)».

Напомним, срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) за прошлый год и первый квартал 2022 года для МСП в ряде отраслей продлевается на 6 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты в течение еще 6 месяцев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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