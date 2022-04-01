Киев, , 16:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Об этом Зеленский заявил 1 апреля на своей странице в Twitter.

По его словам, обсуждались переговорный процесс с РФ и гарантии безопасности для Украины.

«Продолжил переговоры с президентом Эммануэлем Макроном… Обсудили переговорный процесс — его ход и перспективы, важность гарантий безопасности», — написал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что предложение Франции и Германии по гуманитарным коридорам из Мариуполя «должно реализовываться».

Напомним, 31 марта после личных просьб президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину российские военные заявили, что с 1 апреля откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

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