Киев, 1 апреля 2022, 16:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом Зеленский заявил 1 апреля на своей странице в Twitter.
По его словам, обсуждались переговорный процесс с РФ и гарантии безопасности для Украины.
«Продолжил переговоры с президентом Эммануэлем Макроном… Обсудили переговорный процесс — его ход и перспективы, важность гарантий безопасности», — написал Зеленский.
Кроме того, он заявил, что предложение Франции и Германии по гуманитарным коридорам из Мариуполя «должно реализовываться».
Напомним, 31 марта после личных просьб президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину российские военные заявили, что с 1 апреля откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
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