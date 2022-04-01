Москва, , 16:36 — REGNUM Результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 1 апреля, свидетельствуют что общество консолидировалось, считает журналист, публицист, автор YouTube-канала «Пчелы против мёда» генеральный директор ООО «Октагон медиа», обладатель медали «Защитник Свободной России» Андрей Николаев.

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«Результаты опроса ВЦИОМ очень впечатлили меня. Ведь некоторые ожидали, что сейчас начнутся военные действия, и рейтинг президента пойдет вниз, а он, наоборот, скакнул вверх. И я понимаю, почему. Потому что люди, которые сейчас живут в нашей стране, поняли, что отступать нам некуда», — отметил Андрей Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«У меня есть товарищ, который всегда критиковал политику Путина, но намедни мне сказал: «Ты же знаешь, что я не сторонник Путина, но сейчас я на него готов молиться, потому что иначе нам, всей России, «хана». Когда такое говорит человек, который не являлся сторонником Владимира Путина, который последовательно за него не голосовал, ругался со мной по поводу тех или иных позиций президента, это значит, что народ консолидировался. И рейтинг, (представленный ВЦИОМ — прим. ИА РЕ) говорит о том, что стало ясно: вот мы, а вот — они — англосаксы, немцы. Их неприязнь к нам, которая долгое время прикрывалась маской толерантности, стала очевидной», — продолжил журналист.

«Откуда такая резкая вспышка русофобии? Она была всегда, она не могла взяться на пустом месте. Их предки поколениями жили с этим, их пугали наши просторы, они нас не понимали. А если человек чего-то не понимает, то естественные реакции — это страх и раздражение. Не то, чтобы этот страх и раздражение они декларировали, но он находился внутри них. Поэтому так легко объединялись, приходили к нам с армиями Наполеон и Гитлер. А теперь «накачивают» «Украину», чтобы сбылась их мечта — поссорить русских между собой», — завершил свой комментарий Андрей Николаев.

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