Штат Калифорния, США, , 16:36 — REGNUM В Калифорнии, США, прошел митинг у автозаправочной станции Chevron из-за высоких цен на бензин, сообщает 1 апреля Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вблизи оживленного перекрестка в Гарден Гроув, округ Ориндж, молодые сторонники Республиканской партии размахивали плакатами с надписью: «Цена на бензин слишком высока? Голосуйте за республиканцев».

Митинг был поддержан многими водителями, а некоторые даже останавливались, чтобы обсудить цены на бензин.

Отметим, что сторонники Республиканской партии проводят подобные акции по всех стране, в попытке привлечь разочарованных независимых избирателей и тех, кто ранее поддерживал президента США Джо Байдена, представителя Демократической партии. Именно политике Байдена республиканцы приписывают рекордную инфляцию и исторически высокие цены на топливо в США.