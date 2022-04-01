Белгород, 1 апреля 2022, 16:40 — REGNUM В спортивном комплексе «Белгород-Арена» сейчас находятся 43 человека, проживающих вблизи нефтебазы, пожар на которой ликвидируют сотрудники МЧС, сообщил 1 апреля мэр города Антон Иванов.
Эвакуированные жители обеспечены горячим питанием и напитками, власти также позаботились о домашних питомцах, доставленных в спорткомплекс.
Пожар на нефтебазе продолжают ликвидировать спасатели.
Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным причиной возгорания стал авианалёт ВС Украины.