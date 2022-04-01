Белгород, , 16:40 — REGNUM В спортивном комплексе «Белгород-Арена» сейчас находятся 43 человека, проживающих вблизи нефтебазы, пожар на которой ликвидируют сотрудники МЧС, сообщил 1 апреля мэр города Антон Иванов.

Гости Белгород-Арены Телеграм-канал Антона Иванова

Эвакуированные жители обеспечены горячим питанием и напитками, власти также позаботились о домашних питомцах, доставленных в спорткомплекс.

«Всего в домах вблизи нефтебазы зарегистрировано 892 человека. Но, большинство предпочли покинуть зону происшествия самостоятельно — люди выехали, как обычно, на работу, некоторые до ликвидации пожара решили остановиться у родственников», — написал мэр в телеграм-канале.

Пожар на нефтебазе продолжают ликвидировать спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным причиной возгорания стал авианалёт ВС Украины.