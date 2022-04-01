Калуга, , 17:35 — REGNUM В Калуге на территории памятника природы федерального значения «Калужский Бор», где обитают более 60 видов пернатых, орнитолог Юрий Галчёнков 1 апреля провёл орнитологическую экскурсию, посвящённую Международному дню птиц. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных и экологии.

На орнитологической экскурсии в Калужском бору Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Калужский орнитолог поделился с земляками опытом проведения самостоятельных наблюдений с помощью определителя птиц и бинокля, рассказал интересные факты о живой природе. Экскурсантам напомнили о важности сохранения среды обитания животных и растений для сохранения их численности и призвали внести посильный вклад в наведение порядка в лесах.

С 1994 года по инициативе орнитологов-энтузиастов из Союза охраны птиц России 1 апреля в России отмечается Международный день птиц. Жители Калужской области традиционно в этот день развешивают кормушки для птиц, приводят в порядок территории их обитания, принимают участие в различных экопросветительских мероприятиях.

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