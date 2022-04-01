Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Американский актер Том Круз представит в мае на Канском фестивале ожидаемый сиквел своего давнего фильма «Топ Ган», сообщает 1 апреля Reuters.

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Сюжет картины «Топ Ган: Мэверик», действия которой развиваются спустя 30 лет после событий первого «Топ Гана», вновь строится вокруг лейтенанта Пита Митчелла (Том Круз), которому на этот раз предстоит обучить выпускников лётной школы для прохождения специальной миссии. Режиссёром сиквела стал Джозеф Косински («Трон: Наследие»).

59-летний Круз последний раз был в Каннах в 1992 году с фильмом «Далеко-далеко», в котором также снималась Николь Кидман.

Напомним, что премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» намечена на 27 мая 2022 года. Неизвестно, появится ли лента в российском кинопрокате.