«Подорожание бумаги формата А4 привело к ажиотажному спросу на займы под залог этого вида продукции», — отвечают в компании «Мосгорломбард».

Москва, , 16:32 — REGNUM Сдача в ломбард таких товаров как бумага для принтеров сейчас является актуальной опцией, с идеей о которой Мосгорломбард вышел на рынок в конце марта 2022 г. Санкции привели к нехватке импортных химических ингредиентов для отбеливания бумажной массы и остановке линий производства бумаги на заводах. В результате средняя цена на бумагу для принтеров выросла в 2-3 и более раза. До 24 февраля пачку (500 листов) можно было купить за 250-280 рублей. Теперь она стоит более 1000 рублей. После нарушения логистических цепочек поставок сырья и товаров в результате введения санкций, многие поставщики бумаги были вынуждены оптимизировать остатки запасов на складах. Как и другие поставщики товаров и комплектующих в России.

Поэтому стало особенно актуальным новое факторинговое предложение «Мосгорломбард» для продавцов и оптовиков — получение быстрых B2B-займов под залог товаров с полок магазинов и складов. Услуги ломбарда в текущих условиях являются для предприятий малого и среднего бизнеса одним из способов получения оборотного капитала.

Займы можно оформить под залог товаров в категориях: электроника; одежда, обувь; товары для дома и сада; детские товары; товары для красоты и здоровья; бытовая техника; товары для спорта и отдыха; строительные материалы и других.

Процедура оформления займа под залог складского товара занимает менее 45 минут, включает в себя оценку до 95% рыночной стоимости и производится без дополнительных и скрытых платежей. «Мосгорломбард» одобряет 100% займов с любой кредитной историей.