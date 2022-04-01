Пермь, 1 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Перми осужден житель Санкт-Петербурга, который признан судом виновным в крупном коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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Установлено, что в феврале 2021 года мужчина через посредника передал 3 млн 550 тыс. рублей для гендиректора пермской частной компании. Вознаграждение полагалось за незаконные действия, а именно подписание акта приема-передачи выполненных работ в рамках действующего договора, а также за способствование в подписании мирового соглашения об отказе взыскания неустойки в связи с ненадлежащим выполнением работ. Посредника задержали с поличным 11 февраля 2021 года.

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина оштрафован на 17,5 млн рублей.