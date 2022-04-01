Орел, 1 апреля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о двойном убийстве вынес 1 апреля Орловский областной суд. Государственное обвинение было поддержано прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

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Как установлено в суде, в июне 2021 года осуждённый, в ходе распития спиртных напитков в квартире знакомого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес присутствовавшей в компании женщине многочисленные ножевые ранения в область шеи. После этого он набросился на хозяина квартиры и 12 раз ударил его табуреткой по голове. Как уточнили в СК, 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия, 66-летний хозяин квартиры также позже умер от полученных травм.

Суд учёл позицию государственного обвинения — мужчина признан виновным в убийстве двух человек, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на один год. Приговор суда не вступил в законную силу.