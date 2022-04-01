Москва, 1 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В условиях жесточайшего давления антироссийских санкций на отечественный бизнес реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» становится все более актуальным. Поэтому Правительство РФ перенесло срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) на осень 2022 года. Подробности 1 апреля сообщает пресс-служба российского правительства.

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Срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) за прошлый год и первый квартал 2022 года для МСП в ряде отраслей продлевается на 6 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты в течение еще 6 месяцев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом, начало уплаты ближайших платежей по УСН для малого бизнеса из отдельных отраслей переносится на сентябрь-октябрь текущего года. При этом, отсроченные платежи по УСН можно вносить равными долями в течение 6 месяцев после окончания отсрочки.

Так, полная сумма налога будет оплачена предпринимателем только через год. Воспользоваться отсрочкой (рассрочкой) могут предприниматели из сферы обрабатывающих производств, туризма, здравоохранения, культуры, индустрии красоты, спорта и развлечений.

«Мера позволит отсрочить налоговые платежи малого бизнеса и направить в экономику около 37 млрд рублей в ближайшие месяцы. Это коснется около полумиллиона организаций и ИП из отраслей, определённых Правительством, с численностью работников более 1,5 млн человек», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отсрочка и рассрочка платежей по УСН предоставляется автоматически, то есть, подавать заявление в ФНС или другие органы власти предпринимателю не нужно. Единственное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал перечню отраслей, определённых правительством.

В «ОПОРЕ РОССИИ» отметили, что введение временной отсрочки по уплате налога поможет бизнесу сохранить трудовые коллективы и выполнить социальные обязательства по выплате заработной платы сотрудникам предприятий. Это особенно важно, поскольку многие предприниматели сегодня столкнулись с ухудшением финансового положения из-за сбоев в поставках, в исполнении контрактов, с повышением цен и другими проблемами.

Представители «ОПОРЫ» также заметили, что в 2020 году введение Правительством России временной отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в период антиковидных ограничений позволило предприятиям сохранить бизнес и затем в полном объеме исполнить свои налоговые обязательства.

«Данная правительственная мера является поддержкой, в первую очередь, отраслей производства товаров народного потребления и оказания бытовых услуг. Это как раз и есть малый и средний бизнес, который сегодня несёт временные издержки. Конечно, это станет подспорьем предпринимателям в период удорожания банковских кредитов. Фактически это позволит МСБ закрыть текущие платежи по кредитам, перекредитоваться, либо направить освободившиеся денежные средства на решения оперативных вопросов бизнеса.

Воспользоваться рассрочкой могут ИП и компании, которые занимаются, например: производством пищевых продуктов и напитков; деревообработкой; производством компьютеров и электрического оборудования; производством одежды; туристическим бизнесом; здравоохранением; спортом и сферой развлечений; бытовыми услугами и сферой красоты.

Не исключаю, что через полгода Правительство, с высокой долей вероятности, зачтёт данные суммы налогов бизнесу, сохранившему рабочие места, по аналогии как это было в период пандемии коронавируса в последние два года», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, получить льготный кредит или серьезный грант, попасть в комфортную атмосферу для развития бизнеса, в любое время проконсультироваться со специалистами по любому предпринимательскому вопросу — это далеко не полный перечень возможностей, которые появились у россиян благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».