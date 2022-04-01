Тбилиси, 1 апреля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Находящийся в заключении бывший президент Михаил Саакашвили 31 марта на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о готовящихся захватах Россией грузинских территорий и призвал сменить грузинское правительство

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Людей собирают в Луганске автобусами и планируют провести «референдум» о присоединении к России. Это для тех, кто думает, что цхинвалский «референдум» — это просто угроза и провокация, и кто всё это время думал, что Россия изменит свои решения в соответствии с тем, что будет написано в резолюции нашего парламента.

Сейчас грузинское правительство больше всего нуждается в друзьях, оно практически находится в состоянии «холодной войны» с Украиной, исчезло с радаров Запада и спокойно наблюдает, как враг отнимает у нас середину Грузии… Россия также собирается захватить Трусовское ущелье, часть Рачи. С 2008 года Россия без единого выстрела захватила больше территории, чем контролировала ранее. Также в России в эти дни принимается закон о соотечественниках, согласно которому все россияне могут быть защищены военной силой, где бы они ни находились. А наше правительство впустило 50 тысяч россиян.

У нас еще есть несколько недель, чтобы сменить это правительство, чтобы встретить испытание новым правительством национального согласия», — говорится в письме Саакашвили.