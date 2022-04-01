Оттава, , 16:39 — REGNUM Канадский рэпер Tory Lanez (Дейстар Петерсон) поделился очередным синглом, получившим название Florida Sh*t. Публикация работы состоялась на всех стриминговых площадках 1 апреля.

Tory Lanez Скриншот YouTube

Новая композиция выпущена в рамках авторской рубрики Fargo Fridays и рассказывает об образе жизни в мегаполисе. Примечательно, что трек стал уже третьей песней, опубликованной музыкантом с 11 марта 2022 года.

Напомним, что Tory Lanez занимается музыкальной деятельностью с 2009 года. В декабре 2021 года рэпер представил свой шестой студийный альбом Alone at Prom.

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