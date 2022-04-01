Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве задержана налоговый инспектор. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 30 марта задержали 42-летнюю женщину, налогового инспектора. Как считают в полиции, весной 2020 года совместно с иными неустановленными лицами она изготовила подложные документы, необходимые для получения имущественных вычетов, от имени подконтрольного лица. После чего представила данные документы для возврата излишне оплаченных налогов при купле-продаже объектов недвижимости.

«В результате на банковские счета задержанной были перечислены денежные средства в общей сумме 398,9 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

По месту проживания и работы инспектора прошли обыски, изъяты документы и электронная информация. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), которое позже было переквалифицировано на часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

"Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводится дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления и иных эпизодов преступной деятельности задержанной», — подытожили в ведомстве.