Лос-Анджелес, США, , 16:25 — REGNUM Американского актёра Киану Ривза заметили в одном из ювелирных магазинов в Лос-Анджелесе (США). Об этом 1 апреля пишет Daily Mail.

Киану Ривз (сс) Mark Dunne

По данным издания, артист выбирал кольцо. Как отмечает СМИ, Ривз мог покупать украшение для будущей помолвки со своей возлюбленной Александрой Грант.

ИА REGNUM напоминает, что Киану Ривз и Александра Грант познакомились ещё в 2009 году во время совместной работы над сборником стихов актёра «Ода счастью». Пара обнародовала свой роман в 2019 году.

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