Элиста, , 16:25 — REGNUM Застройщик, возводивший без разрешения многоквартирный дом на улице Клыкова в Элисте, предстанет перед судом. Руководитель компании «Кристалл Строй» обвиняется в незаконном привлечении сбережений дольщиков, а также злостном неисполнении решения суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Калмыкии.

Уголовное дело Ktr.su

Следователи полагают, что застройщик с июля 2015 года до января 2016 года незаконно привлёк средства 19 граждан на сумму более 14 млн рублей. Средства якобы являлись неким бронированием жилья в строящемся доме.

Кроме того, в период с марта по май 2021 года застройщик уклонился от исполнения решения Арбитражного суда Калмыкии о запрете вести стройку на улице Хомутникова.

Уголовное дело рассмотрит Элистинский городской суд.