Махачкала, 1 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Дагестане произошел инцидент со стрельбой на проспекте Акушинского в городе Махачкале. Ранен водитель автомашины, его доставили в больницу. Неизвестных стрелков ищут, сообщили 1 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

По предварительным данным известно, что инцидент случился днем 1 апреля. Между 31-летним водителем автомашины «Мерседес-Бенц» и водителями трех автомашин: «Мерседес-Бенц», «Киа Рио» и «ВАЗ 2114» произошел конфликт. В результате по нему из одного транспортного средства открыли стрельбу из травматического оружия. Водитель первой иномарки ранен. Пострадавший направлен в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, удалось установить, что все участники конфликта проживают в одном селе. Подозреваемых ищут для задержания решается вопрос о возбуждении уголовного дела.