Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Палата представителей США одобрила законопроект о снижении цен на инсулин до $35 в месяц, сообщает 1 апреля Reuters.

Инсулин Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители Демократической партии надеются, что им удастся выполнить хотя бы одно из своих обещаний относительно снижения цен на лекарства.

Законопроект получил единогласную поддержку демократов, а также 12 республиканцев, что является редким случаем двухпартийной солидарности.

В настоящее время стоимость флакона инсулина в США составляет около $340, тогда как в Канаде — около $30. Ранее репортажи о пациентах, которые умирают от нехватки инсулина, подняли дискуссию о том, как в США снижать цены на жизненно важные препараты. По мнению демократов, правительство должно устанавливать цены на лекарства, ориентируясь на средние цены в шести других странах, включая Канаду.