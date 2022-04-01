Вашингтон, 1 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Палата представителей США одобрила законопроект о снижении цен на инсулин до $35 в месяц, сообщает 1 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

Представители Демократической партии надеются, что им удастся выполнить хотя бы одно из своих обещаний относительно снижения цен на лекарства.

Законопроект получил единогласную поддержку демократов, а также 12 республиканцев, что является редким случаем двухпартийной солидарности.

В настоящее время стоимость флакона инсулина в США составляет около $340, тогда как в Канаде — около $30. Ранее репортажи о пациентах, которые умирают от нехватки инсулина, подняли дискуссию о том, как в США снижать цены на жизненно важные препараты. По мнению демократов, правительство должно устанавливать цены на лекарства, ориентируясь на средние цены в шести других странах, включая Канаду.